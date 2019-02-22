"Gençler Temel Önceliğimiz Olacak"

Gençlerle hem sohbet ediyor hem de onlara Türk bayrağı takdim ediyor

AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, AK Parti İlçe Gençlik Kolları'nın genç seçmenlere yönelik düzenlediği çat kapı ziyaretleri programına katıldı. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve Gençlik Kolları Başkanı Cengizhan Ramazanoğlu ile birlikte çat kapı ziyaretleri kapsamında ilk defa oy kullanacak gençleri ziyaret eden Bıyık, gençlerle sohbet edip destek istedi.

TEMEL ÖNCELİĞİMİZ SİZLERSİNİZ

Gençlere şanlı Türk bayrağı hediye eden Bıyık, "AK Parti olarak gençlere her zaman değer veren bir parti olduk. Gençleri önemsiyoruz. Gelecekte ülkemizi yönetecek gençlerin iyi yetişmeleri bizim temel önceliklerimizden biri. Darıca'da gençlere yönelik kültür sanattan spora kadar birçok proje geliştirdik. Belediye başkanı olduktan sonra gençler önceliğimiz olacak" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler