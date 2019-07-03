03.07.2019 14:57
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Gençler tenis öğreniyor

Gençler tenis öğreniyor

2018-2019 eğitim öğretim sezonunun sona ermesiyle çocuk ve gençler yaz tatilini sporla geçiriyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 20 branşta ücretsiz olarak açtığı Yaz Spor Okulları'na ilgi her geçen gün büyüyor. Çocuk ve gençlerin en çok ilgi duyduğu branşlardan biri de tenis. Uzman antrenörler eşliğinde devam eden tenis kursları, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Tenis Kortları ile Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşiyor.

GELECEĞİN RAKETLERİ YETİŞİYOR

İl Müdürlüğü tesislerinde geleceğin raketleri yetişirken, kursa katılan çocuk ve gençler, hem eğlenip hem de tenis öğrendiklerini belirterek, ileride başarılı birer sporcu olmak istediklerini söylediler. Yaz Spor Okulu'ndan çok memnun kaldıklarını ifade eden veliler ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'na sağladığı imkanlardan ötürü teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler
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