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Gençler traktörleri birbirine bağlayıp güç yarıştırdılar

- Gençler traktörleri birbirine bağlayıp güç yarıştırdılar Aynı motor gücündeki tek çekerli traktör çift çekerli traktörü işte böyle çekti Denizli'de motor güçleri aynı olan traktörleri bir birine zincirle bağlayarak 'hangisinin diğerini çekeceği' yönünde iddiaya giren gençlerden biri motor...

09.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:19
- Gençler traktörleri birbirine bağlayıp güç yarıştırdılar
Aynı motor gücündeki tek çekerli traktör çift çekerli traktörü işte böyle çekti
DENİZLİ - Denizli 'de motor güçleri aynı olan traktörleri bir birine zincirle bağlayarak 'hangisinin diğerini çekeceği' yönünde iddiaya giren gençlerden biri motor güçleri aynı olmasına rağmen tek çekerli traktörü ustalıkla kullanıp çift çekerli traktörü çekmeyi başardı. Gençlerin iddiası ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Denizli'nin Çal ilçesi Hançalar Mahallesi'nde gençler traktörlerin gücünü yarıştırmak için aralarına zincir bağlayarak güç yarıştırdı. Mahallede tek çeker traktörün çift çekerli traktörü çekeceği yönünde iddiaya giren iki genç ev arkadaşları traktörleri çeki demirleri ile birbirleri zincirle bağladı. Gençler ardından motor güçleri aynı olan traktörlerin başına geçerek bir birlerini çekmek için gaza bastılar. Tek çekerli traktörün şoförü büyük ustalık sergileyerek fizik kurallarına aykırı bir duruma imza atıp, aynı motor gücündeki çift çekerli traktörü çekmeyi başardı. Gençlerin iddiaya girdikleri bu anları çekip sosyal medyaya attığı görüntüler ise büyük ilgi gördü. Gençler traktörleri birbirine bağlayıp güç yarıştırdılar

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Yerel
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