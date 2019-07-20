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Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları başladı

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sapanca Gölü'nde başladı.

20.07.2019 15:29 Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları başladı
Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sapanca Gölü'nde başladı.
Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda düzenlenen yarışlara, çok sayıda sporcu katıldı.
Sporcuların, ferdi ve takım halinde mücadele ettiği kupada, bin ve 2 bin metrelik parkurda yarışlar gerçekleştirildi.
Organizasyon, yarın yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.
Şampiyonada ilk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:
Master erkekler 2 çifte: 1. Mehmet Egeli-Ozan Tetik, 2. Serhat Dizdaroğlu-Özgür Çubukçu, 3. Orhan Öztürk-Ferit Toska
Master erkekler 1 çifte: 1. Emre Sunay, 2. Kerim Can Ertuğ, 3. Mustafa Yıldız
Master kadınlar 1 çifte: 1. Elif Lermi Bekdemir, 2. Aslıhan Dizdaroğlu, 3. Sena Serhadlıoğlu
Yıldız kızlar 4 çifte: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "A", 3. Galatasaray "B"
Yıldız erkekler 1 çifte: 1. Fenerbahçe "A", 2. Galatasaray "A", 3. Şişecam Çayırova
Yıldız erkekler 2 tek: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray, 3. Anadolu Hisarı Kürek
Yıldız erkekler 2 çifte: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray "B"
Yıldız erkekler 4 tek: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe, 3. Galatasaray "B"

Küçük kızlar 4 çifte: 1. Hereke Nuh Çimento Kürek, 2. Sümerspor Kürek, 3. Sakarya Gençlik Merkezi
Küçük erkekler 1 çifte final: 1. Galatasaray "A", 2. Orta Doğu Teknik Üniversitesi "B", 3. Van Edremit Gençlik
Küçük erkekler 2 çifte: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "A", 3. Galatasaray "B"
Master kadınlar 2 çifte: 1. Aslıhan Dizdaroğlu-Harika Salepçioğlu, 2- Sena Serhadlıoğlu-Ayfer Çelenk
Master erkekler 4 çifte: 1. Orhan Öztürk-Ferit Toska-Yavuz Kuban-Cemal Şenyuva, 2. Mehmet Egeli-Ozan Tetik-Mustafa Yıldız-Emre Sunay
Genç kızlar 2 tek: 1. Fenerbahçe "A", 2. Galatasaray, 3. Sakarya Gençlik Merkezi
Genç kızlar 1 tek: 1. Galatasaray "A", 2. Fenerbahçe "A", 3. Sakarya Gençlik Merkezi
Genç kızlar 2 çifte: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe "A", 3. Şişecam Çayırova
Yıldız erkekler 4 çifte: 1. Fenerbahçe, 2. Galatasaray "A", 3. Galatasaray "B"
Yıldız erkekler 8 dümenci: 1. Galatasaray, 2. Fenerbahçe, 3. Adana Gençlik ve Spor
Deniz küreği 19 yaş altı kızlar 4 çifte dümenci: 1. Denizciler, 2. Altınboynuz, 3. Sümerspor Kürek
Deniz küreği 19 yaş altı erkekler 2 çifte: 1. Türk Balıkadamlar, 2. Fenerbahçe, 3. Sümerspor Kürek
Deniz küreği 19 yaş altı erkekler 1 çifte: 1. Sümerspor Kürek, 2. Beşiktaş, 3. Sakarya Gençlik Merkezi
Kaynak: AA
Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor

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