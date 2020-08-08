Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları başladı

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sapanca Gölü'nde başladı.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda düzenlenen yarışlara, 30'a yakın kulüpten yaklaşık 400 sporcu katılıyor.

Sporcuların, ferdi ve takım halinde mücadele ettiği kupada, bin ve 2 bin metrelik parkurda yarışlar gerçekleştirildi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, AA muhabirine, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun bir süredir yarışların yapılamadığını anımsattı.

Virüse karşı gerekli tedbirleri alarak yarışları düzenlediklerini anlatan İşseven, hava şartlarının iyi olması nedeniyle organizasyonun güzel geçtiğini belirtti.

Yarışların yapılması için gereken hassasiyeti gösteren Sapanca'daki yerel yöneticilere ve güvenlik güçlerine teşekkürlerini ileten İşseven, organizasyonun yarın gerçekleştirilecek müsabakaların ardından sona ereceğini söyledi.