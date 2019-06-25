25.06.2019 10:28
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Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Sapanca'da

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Sapanca

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sakarya'nın Sapanca i·lçesi·nde 20-21 Temmuz'da yapılacak.

Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Sakarya 'nın Sapanca i·lçesi·nde 20-21 Temmuz'da yapılacak.
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sapanca Gölü Kırkpınar Parkuru'nda gerçekleştirilecek yarışlara çok sayıda sporcunun katılması bekleniyor.
Kulüplerin, ferdi ve takım halinde mücadele edeceği kupada, sporcular 2 bin metrelik parkurda yarışacak.
Yarışlarda puan alan ekipler, Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne direkt katılma hakkı kazanacak. Puan alamayan ekipler ise boş
kalan kulvarların doldurulması amacıyla şampiyonadan bir gün önce yapılacak telafi yarışlarına katılabilecek.
20-21 Temmuz'da yapılacak yarışlarda kategorilerinde ilk 3'e girecek sporculara madalya, kulüplere de kupa verilecek.
Kaynak: AA
Türkiye Kupası , Sapanca , Spor

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