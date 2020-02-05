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Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası başladı

Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

05.02.2020 20:35 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:37
Gençler Okullar Kick Boks Şampiyonası, 'nın ilçesinde başladı.
Manavgat Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda düzenlenen yarışmaya, bin sporcu katıldı.
Organizasyonun açılış töreninde yer alan Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul sporlarına önem verdiklerini söyledi. Okulların bu sporun altyapısını oluşturduğuna işaret eden Kayıcı, buradaki sporcular içinden ileride Avrupa ve dünya şampiyonları çıkacağına inandığını vurguladı.
Açılış töreninde Kayıcı'nın yanı sıra, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Turgut Erşan, Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Özcan da yer aldı.
Şampiyona, 9 Şubat'ta sona erecek.
Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası başladı

Manavgat, Antalya, Türkiye, Spor

Kaynak: AA


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