20.06.2019 11:22
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Gençler uçurtmalarını gökyüzü ile buluşturacak

Gençler uçurtmalarını gökyüzü ile buluşturacak

Yakutiye Gençlik Meclisi genç yaşlı her yaştan insana çocukluğu doruklarına kadar yaşatacak bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.

YakutiyeGençlik Meclisi genç yaşlı her yaştan insana çocukluğu doruklarına kadar yaşatacak bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor.

Uçurtmasını alan her yaştan insan Esma Park'ta buluşacak ve rengarenk uçurtmalarını gökyüzü ile buluşturacak.

Yakutiye Belediyesiöncülüğünde düzenlenen etkinlik 25 Haziran Salı günü Hilalkent semtinde yer alan Esma Park'ta Saat: 14: 00'da yapılacak.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr.Mahmut Uçar, yaz tatiline giren öğrencilere hem güzel bir gün yaşatacaklarını hem de çocukluk günlerini yeniden yaşamak isteyenleri uçurtma şenliğine beklediklerini söyledi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
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