Gençler Ülkenin Geleceği, Sınger'den Eğitime Destek Projesi

Özellikle eğitim için hayata geçirdiği projelerle öne çıkan Singer, son olarak Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzaladı. Böylece mesleki ve teknik moda tasarım teknolojileri (giyim üretim teknolojisi) alanı öğretmen ve öğrencilerinin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesine ilişkin iş birliği başlattı.

Dikiş makinesinin mucidi Singer, imzalanan protokol kapsamında 3 yıl boyunca mesleki ve teknik liselere göndereceği uzmanlar ve son teknoloji ürünlerle workshop çalışmaları gerçekleştirecek. Bu sayede öğrencilerin son teknolojiye sahip dikiş makinelerini deneyimlemeleri sağlanacak. Marka, ayrıca belirlenen okullara dikiş makinesi bağışında bulunarak okulların teknolojik açıdan yenilenmesine katkıda bulunacak. Her yıl okullar tarafından belirlenen toplam 10 öğrenciye Singer tarafından üstün başarı bursu verilecek. Söz konusu meslek liselerinde görev yapan moda tasarım teknolojileri (giyim üretim teknolojisi) alan öğretmenlerine yönelik olarak hizmet içi eğitim merkezlerinde alan eğitimi düzenlenecek. Ünlü Modacı Hakan Akkaya'nın da katılımıyla meslek lisesi ziyaretleri yapılarak, gençlerin mesleki becerilerini geliştirmek adına moda üzerine çeşitli söyleşiler hayata geçirilecek. Öğrencilerin, Singer bünyesinde staj yapmalarına olanak sağlanacak.

İmzalanan protokol sonrası konuşan Singer Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak "Çocuklar ve gençler hepimizin geleceği. Onların eğitimli ve birikimli bir şekilde bu geleceğe hazırlanmaları ülkemiz için çok önemli… Bu yüzden biz Singer olarak, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız bu protokol de onlardan biri. Bu kapsamda ülkemize ve çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.