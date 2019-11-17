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Gençler ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi

Eskrimde Konya'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi.

17.11.2019 23:37 | Son Güncelleme: 17.11.2019 23:39
Eskrimde 'da düzenlenen Gençler ve Büyükler Epe Şampiyonası sona erdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kongre Merkezi'nde iki gün süren şampiyonada Türkiye'nin 17 ilinden 400 sporcu mücadele etti.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:
Genç erkekler: 1. Alpkan Şahin, 2. Hilmi Taha Ekenler, 3. Emir Akal, 3. Doruk Çika
Genç kadınlar: 1. Aleyna Ertürk, 2. Berra Sonyüksek, 3. Ilgın Betül Şeker, 3. Şevval Sağır
Büyük erkekler: 1. Harun Mihrioğlu, 2. Barış Can, 3. Özgür Ege Şenyurdusev, 3. Ali Ege Say
Büyük kadınlar: 1. Aleyna Ertürk, 2. Merve Ersoy, 3. Gökçe Günaç, 3. Beyza Halvacıay
Gençler ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye, Konya, Spor

Kaynak: AA


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