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Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası

İspanya'da devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu İpek Tomruk, makaralı yay genç kızlar kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

24.08.2019 20:26 Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası
İspanya'da devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu İpek Tomruk, makaralı yay genç kızlar kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.
Başkent Madrid'de düzenlenen şampiyonada makaralı yay genç kızlar kategorisinde yarışan İpek Tomruk, finalde Hırvat Amanda Mlinaric ile karşılaştı.
Mlinaric'e 144-142 yenilen İpek, gümüş madalyada kaldı.
Türkiye, şampiyonada 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalyaya ulaştı.
Şampiyonanın son gününde yarın milli okçu Mete Gazoz, klasik yay genç erkekler kategorisinde bronz madalya mücadelesi verecek.

İspanya, Madrid, Spor

Kaynak: AA

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