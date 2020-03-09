Gençlerbirlği ile Antalyaspor 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
09.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:16
Süper Lig'in 25. haftasının kapanış maçında Gençlerbirliği , sahasında Antalyaspor 'u konuk etti. Halil Umut Meler'in yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golünü 53. dakikada Sio atarken, kırmızı-beyazlı ekibin golü 82. dakikada Lukas Podolski'den geldi.
ANTALYASPOR HAFTAYA SİVASSPOR İLE OYNAYACAK
Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 28 yaparken Antalyaspor 27 puana çıktı ve yenilmezlik serisi 7 maç oldu. Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Sivasspor'u konuk edecek.
Haberin Videosu :Antalyaspor deplasmanda Gençlerirliği ile 1-1 berabere kaldı
Etiketler : HALİL UMUT MELER, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Spor
Yorumlar (1)
Manşet
Haberler
Spor
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Spor
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmadığı görüldü
Spor
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Spor
Tekvando Federasyonu'ndan İrem Yaman'a cevap
Spor
İkinci kattan düşen 16 yaşındaki genç kızın feci ölümü kamerada!
Spor
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Spor
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Spor
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması