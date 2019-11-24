Haberler » Spor » Gençlerbirliği: 1-2 - Spor

Gençlerbirliği: 1-2

Kaan ÜLKER / STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim BozbeyKASIMPAŞA: Fatih, Popov, Fernandes, Sadiku, Veigneau, Khalili (Dk. 90 Heintz), Aytaç, Quaresma, Mustafa (Dk. 81 İlhan), Hajradinovic, KoitaGENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, Ramos, Toure, Polomat (Dk.

24.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:26Gençlerbirliği: 1-2

Kaan ÜLKER/

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Fernandes, Sadiku, Veigneau, Khalili (Dk. 90 Heintz), Aytaç, Quaresma, Mustafa (Dk. 81 İlhan), Hajradinovic, Koita

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, Ramos, Toure, Polomat (Dk. 67 Diallo), Halil İbrahim, Berat (Dk. 80 Seuntjens), Fabricio, Sessegnon, Nadir (Dk. 58 Ayite), Stancu

GOLLER: Dk. 54 Aytaç (Kasımpaşa) - Dk. 82 - Dk. 88 (P) Stancu ( )

SARI KARTLAR: Popov (Kasımpaşa) - Stancu (Gençlerbirliği)

Süper Lig'in 12'nci haftasında Kasımpaşa, evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Konuk ekip Gençlerbirliği, 1-0 geride götürdüğü karşılaşmayı Stancu'nun son dakikalardaki golleriyle 2-1 kazanmayı başardı.

1'inci dakikada sağ kanattan Quaresma'nın ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Hajradinovic'in kafa vuruşunu kaleci Ertaç son anda kornere çelmeyi başardı.

22'nci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Quaresma'nın, ceza sahasına girer girmez trivela vuruşunda kaleci Ertaç topu son anda kornere çeldi.

29'uncu dakikada Gençlerbirliği'nde Halil İbrahim'in sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Stancu'nun kafa vuruşu kaleci Fatih'te kaldı.

54'üncü dakikada Kasımpaşa Aytaç'ın golüyle öne geçiyor. Sağ kanatta Quaresma'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hajradinovic, pasını penaltı noktası üzerindeki Aytaç'a çıkardı. Aytaç'ın vuruşunda kalecinin müdahalesi yetersiz kaldı ve top ağlarla buluştu: 1-0.

65'inci dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, Halil İbrahim'in sol kanattan kestiği ortada, ön direkte Ayite'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

82'nci dakikada Gençlerbirliği karşılaşmada eşitliği yakaladı. Sağ taraftan Erdem'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Stancu, dönerek vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 1-1

87'nci dakikada Gençlerbirliği penaltı vuruşu kazandı. Karşılaşmanın hakemi, ceza sahası içinde topla buluşan Stancu'nun şutunda topun Popov'un eline çarptığına hükmederek beyaz noktayı gösterdi.

88'inci dakikada topun başına geçen Stancu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-2.

Müsabaka deplasman ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



Ricardo Quaresma, Gençlerbirliği, Bora Füzesi, Spor

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Haberleri
20:02 Uğur Tütüneker: "Aldığımız 3 puan için mutluyuz"
19:58 Kasımpaşa-Gençlerbirliği maçının ardından - Hamza Hamzaoğlu
19:58 Erol Bulut: "Topu fileyle buluşturamıyoruz"
19:58 10. Uluslararası Hüseyin Akbaş Güreş Turnuvası
19:57 Turan İnce: "Maç berabere bitebilirdi"
19:16 Göztepe, Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti!
19:08 Roma, Brescia'yı 3-0 devirdi!
18:53 3 yaşındaki kız çocuğuna düğün konvoyundan açılan ateş sonucu kurşun isabet etti
18:45 Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
18:00 Gomis'in takımı El Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
17:56 Fenerbahçe, Malatyaspor karşısında! Canlı anlatım
13:05 Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
16:13 Fenerbahçe'de Mevlüt şoku: Kadrodan çıkartıldı
24.11.2019 20:03:33