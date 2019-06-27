27.06.2019 12:07
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Gençlerbirliği 1 Temmuz'da topbaşı yapacak

Gençlerbirliği 1 Temmuz

Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği, yeni sezon öncesi hazırlıklarına 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği , yeni sezon öncesi hazırlıklarına 1 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlıların 2019-2020 sezonu hazırlık programı belirlendi.
Ankara 'da 1 Temmuz'da bir araya gelecek ve ilk antrenmanını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirecek başkent ekibi, 7 Temmuz'da Erzurum 'da kampa girecek.
Erzurum'daki ilk kamp dönemini 19 Temmuz'da tamamlayacak Gençlerbirliği'nin 21-31 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan ikinci etap kamp programı detayları ise daha sonra belli olacak.
Kaynak: AA
Gençlerbirliği , Spor

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