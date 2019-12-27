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Gençlerbirliği 2. kez ilk yarıda 9 kişi kaldı

Beşiktaş deplasmanında 12. dakikada Nadir Çiftçi'nin, 37. dakikada ise Yasin Pehlivan'ın atılmasıyla 9 kişi kalan Gençlerbirliği, bu sezon 6. kez kırmızı kart görürken, 2. haftada oynanan Gaziantep deplasmanında da maçın 38. dakikasında 9 kişi kalmıştı.

27.12.2019 21:23 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:33 Gençlerbirliği 2. kez ilk yarıda 9 kişi kaldı
deplasmanında 12. dakikada Nadir Çiftçi'nin, 37. dakikada ise Yasin Pehlivan'ın atılmasıyla 9 kişi kalan , bu sezon 6. kez kırmızı kart görürken, 2. haftada oynanan deplasmanında da maçın 38. dakikasında 9 kişi kalmıştı.

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Gençlerbirliği, mücadelenin 12. dakikasında Nadir Çiftçi'nin atılmasıyla 1 kişi eksik kaldı. 10 kişi kalmasına karşın 23. dakikada Ayite'nin golüyle 1-0 öne geçen Gençlerbirliği, 37. dakikada bir kez daha kırmızı kart gördü ve 9 kişi kaldı. Yasin Pehlivan'ın Adem Ljajic'e yaptığı faul sonrasında sarı kartını kullanan Fırat Aydınus, VAR uyarısı sonrasında kararını değiştirdi ve Yasin'e direkt kırmızı kart gösterdi. Ankara ekibi, çıkan bu kartlarla maçın ilk yarısında 9 kişi kaldı. Aynı durum, ligin 2. haftasında Gaziantep deplasmanında da yaşanmıştı. Gençlerbirliği, Gaziantep'e 4-1 mağlup olduğu mücadelenin 27 ve 38. dakikalarında gördüğü direkt kırmızı kartlarla karşılaşmayı 9 kişi tamamlamıştı. Ligin ilk haftasında Rizespor karşısında 10 kişi kalan ve Gaziantep deplasmanında maçı 9 kişi tamamlayan Ankara temsilcisi, son kırmızı kartını Galatasaray ile iç sahada oynadığı 7. hafta mücadelesinde görmüştü. Beşiktaş karşısında 9 kişi kalan Başkent ekibi, bu sezon 6. kez kırmızı kart gördü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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