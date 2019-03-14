Gençlerbirliği 96. Yıl Dönümünü Kutladı

Kaynak: İHA

Ankara'da bir grup öğrencinin 14 Mart 1923 yılında kurduğu Gençlerbirliği Kulübü, bugün 96. yıl dönümünü resmi internet sitesinden bir metin yayınlayarak kutladı.Ankara Sultanisi'nde bugünkü adıyla Atatürk Lisesi'nde bir grup öğrencinin, beden eğitimi öğretmenlerinin yaptığı takımı beğenerek futbol kulübü kurma çabası sonrası öğretmenlerinin önderliğinde kurdukları Gençlerbirliği takımı 96. yıl dönümünü kutladı. 14 Mart 1923 tarihinde kurulan başkent temsilcisi forma renklerini bir rivayete göre; Karaoğlanoğlu hanındaki dükkanlarda başka renk kumaş bulamadıklarından dolayı kırmızı-siyah seçti.Gençlerbirliği Kulübü bugün iki etkinlik düzenleyerek 96. yıl dönümünü kutladı. İlk olarak Gençlerbiliği A takım ve altyapı sporcuları Anıtkabir'i ziyaret etti. Daha sonra Ankara Atatürk Lisesi'nde Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ve beraberindeki futbolcular bir söyleşiye katıldı.Gençlerbirliği kulübünün resmi internet sitesinden yayınlanan kutlama mesajı ise şu şekilde:"Ankara Sultanisi'nde bir futbol isyanı olarak başlayan hikaye bugün 96.yaşını kutluyor. Kulübümüz sahada formasını terleten futbolcularımız, tribünde desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen taraftarımızla futbol dünyasında halen ilk günkü kadar farklı, ilk günkü kadar özel. 96 yıldır Ankara Rüzgarı'na güç veren kurucularımıza, tüm başkanlarımıza, sporcularımıza, antrenörlerimize, taraftarımıza teşekkürü borç biliriz" - ANKARA