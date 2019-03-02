02 Mart 2019, 13:02
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Gençlerbirliği, Afjet Afyonspor Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Afjet Afyonspor Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, 5'e 2 top kapma oyununun ardından taktik çalıştı.

Kart cezalı futbolcusu bulunmayan başkent ekibinde tedavisine devam edilen Barış Başdaş, Afyon deplasmanında forma giyemeyecek.

Zafer Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. İlhan Cavcav, Beştepe, Gençlerbirliği, Spor
Kaynak: AA


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