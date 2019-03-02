Gençlerbirliği, Afjet Afyonspor Maçına Hazır

Gençlerbirliği
, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Beştepe İlhan Cavcav
Tesisleri'nde, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenmana koşuyla başlayan kırmızı-siyahlılar, 5'e 2 top kapma oyununun ardından taktik çalıştı.
Kart cezalı futbolcusu bulunmayan başkent ekibinde tedavisine devam edilen Barış Başdaş
, Afyon deplasmanında forma giyemeyecek.
Zafer Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Birincioğlu
yönetecek.
İlhan Cavcav, Beştepe, Gençlerbirliği, Spor
Kaynak: AA