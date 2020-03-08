Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
08.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:04
Gençlerbirliği , Süper Lig'in 25. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor 'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başladı.
Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise Antalyaspor maçının taktiğini çalıştı.
Nadir Çiftçi takımdan ayrı koşu yaparken, sakatlıkları bulunan Bogdan Stancu, Pierre-Yves Polomat, Sefa Yılmaz ve Floyd Ayite çalışmada yer almadı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başladı.
Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise Antalyaspor maçının taktiğini çalıştı.
Nadir Çiftçi takımdan ayrı koşu yaparken, sakatlıkları bulunan Bogdan Stancu, Pierre-Yves Polomat, Sefa Yılmaz ve Floyd Ayite çalışmada yer almadı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Gençlerbirliği, Antalyaspor maçına hazır
Etiketler : Gençlerbirliği, Antalyaspor, Beştepe, Spor
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