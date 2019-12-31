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Gençlerbirliği, Barcelonalı Mike van Beijnen'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Barcelona B takımında forma giyen Mike van Beijnen ile 1,5 yıllığına anlaştı.

31.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:00 Gençlerbirliği, Barcelonalı Mike van Beijnen'i kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Barcelona B takımında forma giyen Mike van Beijnen ile 1,5 yıllığına anlaştı.

Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Gençlerbirliği ilk olarak Barcelona B takımında forma giyen Mike van Beijnen'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı. Başkent ekibi genç oyuncu ile 1,5 yıllık anlaşmaya imza attı.

Savunmada sağ bek pozisyonunda oynayan 1999 doğumlu Mike van Beijnen, Hollanda'da Willem II ve NAC Breda takımlarında da forma giydi. - ANKARA

Spor

Kaynak: İHA

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