02 Nisan 2019, 21:38
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Gençlerbirliği - Boluspor: 1-1

Gençlerbirliği - Boluspor: 1-1

STAT: EryamanHAKEMLER: Çağdaş Altay, Gökmen Olgaç, Habip TiryakiGENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Claro, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz (Dk. 83 Berat Ayberk Özdemir), Selçuk Şahin, Paraiba, Sessegnon (Dk. 66 Nobre), Nadir Çiftçi, Stancu (Dk.



STAT: Eryaman

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Gökmen Olgaç, Habip Tiryaki

GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Claro, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz (Dk. 83 Berat Ayberk Özdemir), Selçuk Şahin, Paraiba, Sessegnon (Dk. 66 Nobre), Nadir Çiftçi, Stancu (Dk. 88 Matei)

BOLUSPOR: Gökhan Değirmenci, Fink, Dimov, Ümit Kurt, Ufuk Budak, Burak Asan (Dk. 53 Sebaihi), İshak Çakmak, Guido Koçer (Dk. 74 Umut Gündoğan), Akabueze, Mustafa Durak (Dk. 86 Mustafa Batuhan Altıntaş), Özgür Can Özcan

GOLLER: Dk. 40 Alper Uludağ (Gençlerbirliği) - Dk. 59 Özgür Can Özcan (Boluspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 48 Nadir Çiftçi, Dk. 77 Paraiba (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Selçuk Şahin (Gençlerbirliği) - Dimov, Guido Koçer, Ümit Kurt, Sebaihi (Boluspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Gençlerbirliği ile Boluspor 1-1 berabere kaldı. Altay, Selçuk Şahin, Uludağ, Gençlerbirliği, Spor
Kaynak: DHA



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