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Gençlerbirliği, Daniel Candeias'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İskoçya ekibi Rangers'tan Daniel Candeias'ı kadrosuna kattı.

22.07.2019 17:58
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İskoçya ekibi Rangers'tan Daniel Candeias'ı kadrosuna kattı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde 31 yaşındaki kanat oyuncusu Candeias, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Törende konuşan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Daniel Candeias'ın takıma katılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Kariyeri ortada, iyi bir oyuncu. İki yıllık bir anlaşma imzaladık. Her iki taraf içinde hayırlı olmasını ümit ediyorum." dedi.
Candeias ise ikinci kez Türkiye'de futbol oynayacak olmasından dolayı memnun olduğunu söyledi.
Kariyerinde Porto, Benfica gibi önemli takımların formasını da giyen Portekizli futbolcu geçen sezon Rangers ile çıktığı 28 lig maçında 5 gol attı. Candeias, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elemelerde 7, grup aşamasında ise 5 maçta forma giydi.
Türkiye'ye de yabancı olmayan Portekizli futbolcu, 2016-2017 sezonunda Süper Lig'de Alanyaspor formasıyla 29 maçta görev yaparken, 4 kez gol sevinci yaşadı. Gençlerbirliği, Daniel Candeias'ı transfer etti
Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Spor

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