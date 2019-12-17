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Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, lider Demir Grup Sivasspor ile 22 Aralık Pazar günü Ankara'da oynayacağı 16. hafta maçının hazırlıklarına başladı.

17.12.2019 20:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:50Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
Süper Lig ekiplerinden , lider Demir Grup ile 22 Aralık Pazar günü 'da oynayacağı 16. hafta maçının hazırlıklarına başladı.
Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla düşme hattından 12. sıraya kadar yükselen başkent temsilcisi, iki günlük iznin ardından bugün yenilenme çalışmasıyla haftayı açtı.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman, son bölümde yapılan üç kaleli oyun ile noktalandı.
Başkent ekibi, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın sabah basına açık antrenmanla devam edecek.

Gençlerbirliği, Sivasspor, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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