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Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, lider Demir Grup Sivasspor ile 22 Aralık Pazar günü Ankara'da oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

18.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:08Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden , lider Demir Grup ile 22 Aralık Pazar günü 'da oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Yarı sahada yapılan üç takımlı turnuvayla antrenman sona erdi.
Sakatlıkları geçen Erdem Özgenç ve Floyd Ayite, takımla çalıştı.
Başkent ekibi, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Gençlerbirliği, Sivasspor, Ankara, Spor

Kaynak: AA

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