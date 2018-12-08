Gençlerbirliği, Denizlispor Maçına Hazır

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Denizlispor
ile karşılaşacak Gençlerbirliği
, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Denizli'de yapılan antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma oynadı. Antrenmanın ikinci bölümüne çıkış çalışmasıyla giren futbolcular, dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.
Başkent ekibinde, sakatlığı bulunan Ahmet İlhan Özek
dışında eksik bulunmuyor.
Denizlispor ile Gençlerbirliği arasında Denizli Atatürk
Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Denizlispor,Gençlerbirliği
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:20