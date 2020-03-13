Gençlerbirliği, Denizlispor maçına hazır
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Denizlispor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
13.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:58
Gençlerbirliği , Süper Lig'in 26. haftasında Yukatel Denizlispor ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Seyfi Atlı Stadı'nda yapılan antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan futbolcular, günü taktik çalışma ile sonlandırdı.
Kırmızı-siyahlı ekipte cezalı oyuncu bulunmazken sakatlıkları süren Stancu, Sefa, Ayite ve Polomat'ın tedavileri devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Seyfi Atlı Stadı'nda yapılan antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan futbolcular, günü taktik çalışma ile sonlandırdı.
Kırmızı-siyahlı ekipte cezalı oyuncu bulunmazken sakatlıkları süren Stancu, Sefa, Ayite ve Polomat'ın tedavileri devam ediyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor
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