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Gençlerbirliği evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti! Süper Lig'in en genç gol atan ismi Emre Demir oldu

Süper Lig'de 11. hafta maçında Gençlerbirliği evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Kayserispor'un golünü atan 15 yaşındaki Emre Demir, Süper Lig'in en genç gol atan futbolcusu oldu.

09.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:32

Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelede sahasında ağırladığı 'u 2-1 yendi.

Mücadelede konuk ekip Kayserispor'un golünü 71. dakikada Emre Demir atarken, Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Giovanni Sio ve 81. dakikada Bogdan Stancu kaydetti.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 10'a yükseltirken, Kayserispor 7 puanda kaldı.

Süper Lig'de en genç yaşta gol atan futbolcular:

1- Emre Demir/ Kayserispor (15 yaş, 10 ay)

2- Enes Ünal/ Bursaspor (16 yaş, 3 ay)

3- Batuhan Karadeniz/ Beşiktaş (16 yaş, 4 ay)

MAÇIN GOL DAKİKALARI

14. dakikadaGençlerbirliği 1-0 öne geçti. Sio'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Abdennour'a da çarpan top ağlarla buluştu.

71. dakikadakonuk ekip 15 yaşındaki Emre Demir'in golüyle beraberliği yakaladı. 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz'ın soldan cezasına çevirdiği top savunmaya çarptıktan sonra Emre'nin önünde kaldı. Emre'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-1. 15 yaşındaki Emre, Süper Lig tarihinde gol atan en genç futbolcu oldu.

81. dakikadaGençlerbirliği, Stancu'nun golüyle yeniden öne geçti. Erdem Özgenç'in sağ kanattan ortasında Sio topu kafayla Stancu'ya indirdi. Stancu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

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Gençlerbirliği evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti! Süper Lig'in en genç gol atan ismi Emre Demir oldu

Gençlerbirliği, Kayserispor, Emre Demir, Spor


HABER YORUMLARI (3)
ZİYAA:Geleceğin yıldızı olacak Emre Demir.
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ADINIZI YAZIN:sizde inandınızmı buna bu çocuk ortaokul 8 emi gidiyor
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FETTAH:Hormonlu bu bilader benim oğlumunda arkadaşı vardı halter çalışıyordu 15 yaşlarında böyleydi ama boyu bu kadar uzun değildi. . .
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