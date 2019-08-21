Haberler» Spor» Haber

Gençlerbirliği Fabricio Baiano'yu kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano'yu kadrosuna kattı.

21.08.2019 15:21 Gençlerbirliği Fabricio Baiano'yu kadrosuna kattı
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano'yu kadrosuna kattı.
Gençlerbiliği Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına Maritimo'dan kiralandığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız, kadrosunu orta saha oyuncusu Fabricio Baiano ile güçlendirdi. Portekiz'in Maritimo ekibinden kadromuza kattığımız Brezilyalı oyuncu, futbola Vasco da Gama'da başladı. Ülkesinde Novo, Coritiba ve Macae formaları giyen 1992 doğumlu futbolcu, 2016-2017 sezonunda Maritimo'ya transfer oldu. Baiano, geçtiğimiz yıl Maritimo formasını 24 maçta giydi. Brezilyalı futbolcuyu kulübümüz satın alma opsiyonuyla bir yıllığına Maritimo'dan kiraladı."



Gençlerbirliği, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:44   Altınordu, Yasin Ozan'ı transfer etti
16:43   Galatasaray'da ayrılık! Mitroglou, PSV yolcusu
16:39   Monaco Slimani'yi kadrosuna kattı
16:38   Sivas Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor
16:38   Galatasaray'da Konyaspor maçı hazırlıkları
16:37   Galatasaray'da Konyaspor mesaisi sürüyor
16:36   Car Park Drift Dünya Finali'e 10 gün kaldı