Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı

Eryaman Stadı'nda oynanan maçta iki takımda bulduğu pozisyonları gole çeviremeyince maç başladığı gibi 0-0 berabere bitti. Gençlerbirliği oyuncusu Ahmet Oğuz 86. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 10'a yükseltti. Gençlerbirliği'nin de puanı 3 oldu.

FATİH TERİM'İN CEZASI BİTTİ

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, yedek kulübesindeki yerini aldı. Üç maçlık cezasını tamamlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkentte takımın başında görev yaptı.

Terim, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle 4 maç ceza almış, sonrasında bu cezası 3 karşılaşmaya inmişti. Fenerbahçe derbisiyle cezasını tamamlayan tecrübeli teknik adam, Eryaman Stadı'nda yedek kulübesindeki yerini aldı.

Terim, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı-kırmızılı ekibin başında sahaya çıkamamıştı. Galatasaray Teknik Direktörü Terim, ligde son olarak 30 Ağustos'ta İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynanan maçta görev yapmıştı.