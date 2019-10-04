Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Peki, Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gençlerbirliği Galatasaray maçı muhtemel 11'leri…
GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Gençlerbirliği Galatasaray 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Gençlerbirliği Galatasaray maçı saat 20:00'de başlayacak
GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği Galatasaray maçı beIN SPORTS'ta yayınlanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?
Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Turgut Doman görev alacak.
İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, daha önce 11 kez Galatasaray'ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Meler'in yönettiği 11 maçta Galatasaray, 9 galibiyet elde ederken 2 karşılaşmadan beraberlik ile ayrıldı. Meler'in yönettiği maçlarda Galatasaray mağlubiyet yaşamadı. Bu maçlarda Galatasaraylı oyuncular 25 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırılırken rakip takım oyuncuları 33 sarı, 1 kırmızı kart gördü.
Halil Umut Meler son olarak 7 Ağustos 2019'da Galatasaray'ın Akhisarspor ile oynadığı Süper Kupa Finalinde görev almıştı. Galatasaray, sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray:
Muslera
Mariano
Ahmet Çalık
Marcao
Nagatomo
Nzonzi
Seri
Belhanda
Feghouli
Babel
Andone
Gençlerbirliği:
Ertaç Özbir
Ahmet Oğuz
Flavio
Toure
Polomat
Diallo
Fabricio
Candeias
Sessegnon
Stancu
Sio
GALATASARAY'DA KART CEZASI SINIRINDA OLAN OYUNCULAR KİMLER?
Ömer Bayram
Mariano
Marcao
GALATASARAY'DA SAKAT OLAN OYUNCULAR KİMLER?
Emre Akbaba
GALATASARAY'DA KADROYA ALINMAYAN İSİMLER KİMLER?
Falcao
Lyundama
Lemina
SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ
4 Ekim Cuma
20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor
20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor
5 Ekim Cumartesi
15.00 Kasımpaşa-Konyaspor
17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor
20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray
6 Ekim Pazar
14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü
16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Gazişehir Gaziantep-Medipol Başakşehir
19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor