Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Peki, Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gençlerbirliği Galatasaray maçı muhtemel 11'leri…

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği Galatasaray 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği Galatasaray maçı saat 20:00'de başlayacak

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği Galatasaray maçı beIN SPORTS'ta yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ekrem Kan yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Turgut Doman görev alacak.

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, daha önce 11 kez Galatasaray'ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Meler'in yönettiği 11 maçta Galatasaray, 9 galibiyet elde ederken 2 karşılaşmadan beraberlik ile ayrıldı. Meler'in yönettiği maçlarda Galatasaray mağlubiyet yaşamadı. Bu maçlarda Galatasaraylı oyuncular 25 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırılırken rakip takım oyuncuları 33 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

Halil Umut Meler son olarak 7 Ağustos 2019'da Galatasaray'ın Akhisarspor ile oynadığı Süper Kupa Finalinde görev almıştı. Galatasaray, sahadan 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

GENÇLERBİRLİĞİ GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray:

Muslera

Mariano

Ahmet Çalık

Marcao

Nagatomo

Nzonzi

Seri

Belhanda

Feghouli

Babel

Andone

Gençlerbirliği:

Ertaç Özbir

Ahmet Oğuz

Flavio

Toure

Polomat

Diallo

Fabricio

Candeias

Sessegnon

Stancu

Sio

GALATASARAY'DA KART CEZASI SINIRINDA OLAN OYUNCULAR KİMLER?

Ömer Bayram

Mariano

Marcao

GALATASARAY'DA SAKAT OLAN OYUNCULAR KİMLER?

Emre Akbaba

GALATASARAY'DA KADROYA ALINMAYAN İSİMLER KİMLER?

Falcao

Lyundama

Lemina

SÜPER LİG 7. HAFTA FİKSTÜRÜ

4 Ekim Cuma

20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor

20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor

5 Ekim Cumartesi

15.00 Kasımpaşa-Konyaspor

17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray

6 Ekim Pazar

14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü

16.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Gazişehir Gaziantep-Medipol Başakşehir

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor