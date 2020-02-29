Haberler » Spor » Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazır - Spor

Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

29.02.2020 14:58 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:34Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazır
, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başladı.
Başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde ise Galatasaray maçının taktiğini çalıştı.
Floyd Ayite, Erdem Özgenç, Sefa Yılmaz ve Arda Kızıldağ'ın yanı sıra Pierre-Yves Polomat'ın da sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacağı belirtildi.

Gençlerbirliği, Galatasaray, Beştepe, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
29.02.2020 15:40:00