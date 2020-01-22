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Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

22.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:14Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra taktik çalıştı. İdman, son bölümde yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Eryaman Stadı'nda 24 Ocak Cuma günü oynanacak haftanın açılış maçı, saat 20.00'de başlayacak.

Gençlerbirliği, Gaziantep, Beştepe, Spor

Kaynak: AA

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