Gençlerbirliği - Gazişehir Maçı Eskişehir'de Oynanacak

<div>Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Stadı'nda devam eden zemin çalışması nedeniyle karşılaşmanın <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/yeni-eskisehir-stadi/' title='Yeni Eskişehir Stadı'>Yeni Eskişehir Stadı</a>'na alındığı belirtildi.</div> <div></div><div>Açıklamada ayrıca, 15 <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/aralik/' title='Aralık'>Aralık</a> Cumartesi günü oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak maçın biletlerinin, bugün saat 16.00'dan itibaren 11 liradan satışa çıkacağı, kombine biletlerin de geçerli olacağı kaydedildi.</div> <div></div>