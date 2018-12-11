11 Aralık 2018, 15:58
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Gençlerbirliği - Gazişehir Maçı Eskişehir'de Oynanacak

Gençlerbirliği - Gazişehir Maçı Eskişehir

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasındaki Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep karşılaşması, Eskişehir'de oynanacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Stadı'nda devam eden zemin  çalışması nedeniyle karşılaşmanın Yeni Eskişehir Stadı'na alındığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, 15 Aralık Cumartesi günü oynanacak ve saat 13.30'da  başlayacak maçın biletlerinin, bugün saat 16.00'dan itibaren 11 liradan satışa  çıkacağı, kombine biletlerin de geçerli olacağı kaydedildi.
Aralık,Yeni Eskişehir Stadı

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