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Gençlerbirliği, Göztepe'yi 3-1 yendi!

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Göztepe'yi Stancu (2) ve Sio'nun golleriyle 3-1 yendi.

14.12.2019 19:07 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:17

Süper Lig'in 15. haftasında evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi. ekibi mücadeleyi 3-1 kazandı.Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller, 29. ve 67. dakikalarda Stancu ile 36. dakikada Sio'dan geldi. Göztepe'nin tek golünü ise 34. dakikada Wallace kaydetti.

GÖZTEPE HAFTAYA GALATASARAY İLE OYNAYACAK

Rumen forvet Stancu, ligdeki gol sayısını 10'a çıkardı. Bu sonuçla Gençlerbirliği, puanını 17'ye çıkarırken İlhan Palut yönetiminde ilk yenilgisini alan Göztepe ise 20 puanda kaldı. Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Gençlerbirliği ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

Mücadeleyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da izledi.
Gençlerbirliği, Göztepe'yi 3-1 yendi!

Gençlerbirliği, Ankara, Spor


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