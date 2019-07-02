02.07.2019 14:33
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Gençlerbirliği, Halil İbrahim Pehlivan ile sözleşme uzattı

Gençlerbirliği, Halil İbrahim Pehlivan ile sözleşme uzattı

Gençlerbirliği, altyapıdan yetişen ve bu sezon mukavelesi biten Halil İbrahim Pehlivan ile yeniden anlaşarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği , altyapıdan yetişen ve bu sezon mukavelesi biten Halil İbrahim Pehlivan ile yeniden anlaşarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Halil İbrahim Pehlivan altyapıda her kategoride forma giydi ve Hacettepe'de şampiyonluk sevinci yaşayarak Gençlerbirliği A Takımı'na yükseldi. A takım kadrosunda uzun yıllar görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, 2 yıl daha kırmızı-kara forma ile mücadele edecek.
Halil İbrahim'in imza töreninde kulüp genel menajeri Emrah Atasoy ve teknik direktör Mustafa Kaplan da yer aldı.


- Ankara
Kaynak: DHA
İbrahim Pehlivan , Gençlerbirliği , Spor

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