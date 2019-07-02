02.07.2019 14:29
Haberler » Spor » Haber

Gençlerbirliği, Halil İbrahim Pehlivan'ın sözleşmesini uzattı

Gençlerbirliği, Halil İbrahim Pehlivan

Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği, savunma oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan'ın sözleşmesini iki yıllığına uzattı.

Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği , savunma oyuncusu Halil İbrahim Pehlivan 'ın sözleşmesini iki yıllığına uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki Halil İbrahim Pehlivan ile yeniden anlaşmaya varıldığı ve kontratının iki yıl daha uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, futbolcunun imza töreninde Gençlerbirliği Kulübü Genel Menajeri Emrah Atasoy ve teknik direktör Mustafa Kaplan 'ın hazır bulunduğu ifade edildi.
Gençlerbirliği'nin altyapısından yetişen Halil İbrahim, Hacettepe'de şampiyonluk sevinci yaşamasının ardından 2014'te Gençlerbirliği'nde A takıma yükselmişti.
Bir dönem Adanaspor 'da kiralık forma giyen Halil İbrahim Pehlivan, Gençlerbirliği'nde 42 karşılaşmada görev aldı.
Kaynak: AA
İbrahim Pehlivan , Gençlerbirliği , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:12 Voleybol: Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası
16:06 Boluspor'da yeni sezon hazırlıkları
16:05 Mateo Kovacic'in Chelsea İçin En İyi Anları
16:05 Adrien Rabiot, ilk Juventus basın toplantısı düzenledi
16:05 Takım Golleri: Lucas Vazquez - Eibar
16:05 Inter'in Yeni İmzası Diego Godin Yeni Mücadelesinde
16:05 İnanılmaz Hedefler: Marco Simone vs Lyon