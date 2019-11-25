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Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa geçti

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan topladı.

25.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:04Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile çıkışa geçti
Süper Lig ekiplerinden , Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan topladı.
Başkent ekibi, teknik direktörlük görevine Hamzaoğlu geldikten sonra çıkışa geçti.
Sezona Mustafa Kaplan ile başlayan ve ilk 9 haftada 6 puan toplayan Gençlerbirliği, Hamzaoğlu yönetiminde ise 3 maçta 1 beraberlik ve 2 galibiyet alarak hanesine 7 puan yazdırdı.
Ligin 9. haftasında Yukatel Denizlispor karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet sonrası Kaplan ile yollar ayrılırken, takımın başına Hamzaoğlu geçti.
Hamzaoğlu'nun kulübede yer aldığı ilk maçta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, 11. hafta mücadelesinde sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 yendi.
Ligin 12. haftasında dün Kasımpaşa'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen Bogdan Stancu'nun golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başaran Gençlerbirliği, bu sezon ilk kez üst üste maç kazandı.
Kasımpaşa galibiyetiyle puanını 13'e çıkaran başkent ekibi, 2. haftadan itibaren yer aldığı küme düşme hattından da çıktı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 13. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Kırmızı-siyahlı takımın bu sezon oynadığı 12 lig maçında aldığı sonuçlar şöyle:
HaftaKarşılaşmaSkor
1.Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor0-1
2.Gaziantep FK-Gençlerbirliği4-1
3.Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir1-2
4. Trabzonspor-Gençlerbirliği2-2
5.Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor 1-1
6. MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği2-1
7. Gençlerbirliği-Galatasaray0-0
8.Antalyaspor-Gençlerbirliği0-6
9.Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor0-2
10.İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği 1-1
11.Gençlerbirliği-İstikbal Mobilya Kayserispor 2-1
12.Kasımpaşa-Gençlerbirliği1-2

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Spor

Kaynak: AA

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