06.07.2019 12:45
Haberler» Güncel» Haber

Gençlerbirliği ilk etabı tamamladı

Gençlerbirliği ilk etabı tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, bugün yaptığı antrenman ile çalışmalarının ilk etabını tamamladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği, bugün yaptığı antrenman ile çalışmalarının ilk etabını tamamladı. Gençlerbirliği, Erzurum kampı öncesi son antrenmanını İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma koşusu ile başlayan antrenman, daha sonra denge çalışması ile devam etti. Son bölümde yapılan dayanıklılık koşusuyla kırmızı-siyahlı takım, ilk etap çalışmasını tamamladı. Gençlerbirliği, yarın öğleden sonra hava yolu ile Erzurum'a geçecek. Başkent ekibi, ikinci etabın ilk antrenmanını ise pazartesi sabahı yapacak.
(İHA)
Kaynak: İHA
Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Erzurum, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:08   Çocuklar Lara sahilini temizleyip, dünyaya mesaj verdi
14:08   Kırşehirli sporcu Balkan dördüncüsü oldu
14:06   TİKA'nın "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"
14:06   TİKA'nın "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"
14:05   Vuslat Derneği Kurban bağışlarını ihtiyaç sahipleri ile buluşturuyor
14:05   Arıların soktuğu kadın öldü
14:04   SPOR Trabzonspor kuvvet çalıştı