Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor: 6-0

Spor Toto 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği
, Kardemir Karabükspor
'u 6-0 mağlup etti.
Müsabaka, Osmanlı Stadı'ndaki zemin problemi nedeniyle Eskişehir
'de oynandı.
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Bülent Birincioğlu
, Baran Eraslan
, Burak Cansız
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan
(Dk. 51 Emrullah Şalk
), Ahmet Oğuz
, Halil İbrahim Pehlivan
, Yıldırım Mert Çetin
, Yasin Pehlivan
, Nadir Çiftçi, Sessegnon (Dk. 77 Berat Ayberk Özdemir), Luccas Claro, Deniz Yılmaz
, Selçuk Şahin
(Dk. 62 Bekir Yılmaz), Jailton
Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen
, Ahmet Karadayı
(Dk. 74 Ali Kemal Yılmaz
), Fatih
Tultak, Abdullah Sezgin, Hüseyin Topbaş (Dk. 65 Emre Eser), Sezer Gündüz, Yusuf Akbulut
, Batuhan Kurt, Cihan Aydın
, Berk Kervankıran (Dk. 59 Melih Berat Arslan)
Goller: Dk. 13 Nadir Çiftçi, Dk. 25 ve 76 Deniz Yılmaz, Dk. 54 Sessegnon, Dk. 71 Bekir Yılmaz, Dk. 81 Ahmet Oğuz (penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Kardemir Karabükspor,Gençlerbirliği
01 Aralık 2018 Cumartesi 21:17