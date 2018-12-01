01 Aralık 2018, 21:17
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Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor: 6-0

Gençlerbirliği - Kardemir Karabükspor: 6-0

Spor Toto 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup etti.



Spor Toto 1. Lig 14. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup etti.

Müsabaka, Osmanlı Stadı'ndaki zemin problemi nedeniyle Eskişehir'de oynandı.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Baran Eraslan, Burak Cansız

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan (Dk. 51 Emrullah Şalk), Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Sessegnon (Dk. 77 Berat Ayberk Özdemir), Luccas Claro, Deniz Yılmaz, Selçuk Şahin (Dk. 62 Bekir Yılmaz), Jailton

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Ahmet Karadayı (Dk. 74 Ali Kemal Yılmaz), Fatih Tultak, Abdullah Sezgin, Hüseyin Topbaş (Dk. 65 Emre Eser), Sezer Gündüz, Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt, Cihan Aydın, Berk Kervankıran (Dk. 59 Melih Berat Arslan)

Goller: Dk. 13 Nadir Çiftçi, Dk. 25 ve 76 Deniz Yılmaz, Dk. 54 Sessegnon, Dk. 71 Bekir Yılmaz, Dk. 81 Ahmet Oğuz (penaltıdan) (Gençlerbirliği) 

Kardemir Karabükspor,Gençlerbirliği

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