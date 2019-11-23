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Gençlerbirliği, Kasımpaşa deplasmanında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

23.11.2019 12:48 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:48Gençlerbirliği, Kasımpaşa deplasmanında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor
, Süper Lig'in 12. haftasında yarın 'ya konuk olacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Teknik direktörlük koltuğuna Hamza Hamzaoğlu'nun oturmasının ardından Süper Lig'de son 2 haftada 4 puan toplayan başkent ekibi, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
Alt sıralardan kurtulmayı amaçlayan Gençlerbirliği'nde, Kasımpaşa maçı öncesi üç eksik bulunuyor.
Sarı kart cezalısı Daniel Candeias ve Giovanni Sio ile sakatlığı bulunan Ahmet Oğuz, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: AA

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