Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, AA'nın 100. yılını kutladı

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.

06.04.2020 12:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:30
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, AA'nın 100. yılını kutladı
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.
Murat Cavcav, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet tarihimizin asırlık çınarı Anadolu Ajansının 100. yılını kutluyor ve daha nice asırlar yaşamasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
AA'nın kurulduğu zor zamanları ve şartları herkesin bildiğini belirten Cavcav, "Bir haber ajansının o günlerden bugünlere büyüyerek gelmesi ve yüz yılı devirmesi dile kolay... Atatürk'ün emriyle kurulan Anadolu Ajansı, 100 yıldır ülkenin dört bir yanına ve dünyaya yayılmış habercilik ağıyla Türkiye'nin sesini duyuruyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Haber neredeyse AA orada." ifadesini kullanan Gençlerbirliği Kulubü Başkanı Murat Cavcav, mesajında şunları kaydetti:
"Cumhuriyet ile yaşıt bir futbol kulübünün başkanı olarak AA'yı, Anadolu'nun herhangi bir şehrindeki deplasmanda da evimizde, tesisimizde yaptığımız antrenmanlarda da yanımızda görüyorum. Haber neredeyse Anadolu Ajansı orada...
Yine zorlu günlerden geçiyoruz. Basın emekçileri, koronavirüs salgınında da bizi habersiz bırakmamak için sokaklardan, hastanelerden haber ve görüntü akışı sağlıyor. Anadolu Ajansı'mızın 100. yılı dolayısıyla böylesine zor günlerde de haber peşinde koşan, bizlere ulaştıracağı bilgi ve görüntüler için hayatını ikinci plana atan tüm basın emekçilerini kutlamak istiyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Gençlerbirliği, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, AA'nın 100. yılını kutladı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Koronavirüse yakalanan Rüştü’den sevindiren haber geldi Spor
Koronavirüse yakalanan Rüştü'den sevindiren haber geldi
Deniz Türüç’ten, derbide kapıştığı Belhanda’ya gönderme: Hak etti Spor
Deniz Türüç'ten, derbide kapıştığı Belhanda'ya gönderme: Hak etti
Korona, Avrupa’da transferi etkilemedi! Pogba için devler yarışa girdi Spor
Korona, Avrupa'da transferi etkilemedi! Pogba için devler yarışa girdi
’G.Saray’da oynayacak mısın?’ sorusuna Arda’dan ilginç yanıt Spor
"G.Saray'da oynayacak mısın?" sorusuna Arda'dan ilginç yanıt
Koronadan dolayı ligler ertelenince, pastanede çalışmaya başladı Spor
Koronadan dolayı ligler ertelenince, pastanede çalışmaya başladı
1 aylık karantinası biten ünlü model evine dönerken teste yakalandı Spor
1 aylık karantinası biten ünlü model evine dönerken teste yakalandı
Emre F.Bahçelileri heyecanlandırdı! Dikkat çeken emeklilik sözleri Spor
Emre F.Bahçelileri heyecanlandırdı! Dikkat çeken emeklilik sözleri
Dünya devi karantinaya noktayı koydu, antrenmanlara başlıyor Spor
Dünya devi karantinaya noktayı koydu, antrenmanlara başlıyor

Son Dakika Spor Haberleri

13:55: TURKSPORU'nun yıldızları buluşuyor - Spor 13:50: Yunusemreli güreşçiler antrenmanlarını aksatmıyor - Spor 13:49: Trabzonsporlu futbolculardan "mutfak pasları" - Spor 13:44: Rüştü Reçber taburcu edildi - Spor 13:42: Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi - Spor 13:10: Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu - Spor 13:05: Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır - Spor 11:56: Real Madrid'in ardından Juventus da Pogba için devreye girdi - Spor 10:52: Şakir Kıyak, koronavirüs nedeniyle ligler ertelenince pastanede babasına yardım etmeye başladı - Spor 10:50: Emre Belözoğlu: Belki oynamaya devam ederim, belki de teknik ekibe katılırım - Spor 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler 10:54: Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? - Haberler