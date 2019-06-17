17.06.2019 22:07
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Gençlerbirliği Kulübünde görev dağılımı belli oldu

Gençlerbirliği Kulübünde görev dağılımı belli oldu

Gençlerbirliği Kulübünde yeni seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.

Gençlerbirliği Kulübünde yeni seçilen yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkanlığa yeniden seçilen Murat Cavcav'ın yönetiminin görev dağılımı şöyle:
Başkan: Murat Cavcav
Başkan vekili: Arif Ölmez
Genel sekreter: İlke İğrek
Sayman: Murat Öngelen
İdari işlerden sorumlu asbaşkan: Şahin Kartal
Mali işlerden sorumlu asbaşkan: Garip Ayaz
Basın sözcüsü: Musa Samur
Altyapı sorumlusu: Kerem Doğan
Diğer yönetim kurulu üyeleri: Merdan Hürmeydan, Bülent Üstündağ, Mehmet Emin Gür, Kemal Yurttakalan, Osman Kaçar, Mahmut Alanya, Canpolat Aras, Özgür Erdem İncesu, Talip Çankırı, Kadir Kudret Hatipoğlu, Ersin Özel.
Kaynak: AA
Musa Samur, Şahin kartal , Sekreter, Gençlerbirliği, Spor

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