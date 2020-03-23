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Gençlerbirliği Kulübünden Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

Gençlerbirliği Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

23.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:10
Gençlerbirliği Kulübünden Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Gençlerbirliği Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Başkent ekibinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Abdurrahim Albayrak, Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor

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