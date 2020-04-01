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Gençlerbirliği Kulübünden "Milli Dayanışma Kampanyası'na" destek

Gençlerbirliği Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin liralık destek verdi.

01.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:24
Gençlerbirliği Kulübünden
Gençlerbirliği Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin liralık destek verdi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun kampanyaya 100 bin liralık destek verme kararı aldığı belirtildi.
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav da yaptığı açıklamada, bireysel yardımların dışında kulüp olarak da kampanyaya destek vermek istediklerini vurgulayarak, "Zorlu süreci el birliğiyle atlatılacağımıza inanıyoruz. Virüsle mücadele konusunda sağlık çalışanlarımıza bu vesileyle özellikle teşekkür etmek istiyorum. Virüsten etkilenen vatandaşlarımıza da acil şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerbirliği, Spor
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Haberler ›› Spor ››Gençlerbirliği Kulübünden 'Milli Dayanışma Kampanyası'na' destek - Spor

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