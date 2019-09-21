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Gençlerbirliği, lideri konuk edecek

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

21.09.2019 10:26Gençlerbirliği, lideri konuk edecek
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 5. haftasında yarın lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Eryaman Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Trabzonspor ile geçen hafta deplasmanda 2-2 berabere kalan ve puanla tanışan Gençlerbirliği, ligde bu sezonki ilk galibiyetini almaya çalışacak.
Rakibinin 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırmayı hedefleyen başkent temsilcisinde bu maç öncesi tek eksik bulunuyor.
Ligde 1 puanla haftaya 17. sırada giren Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Nadir Çiftçi, Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği, Eryaman, Spor

Kaynak: AA

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