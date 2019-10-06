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Gençlerbirliği maçı sonrası Terim, biletlerini kesti! Galatasaray'da 5 isim yolcu

Fenerbahçe derbisinden sonra Gençlerbirliği maçında da puan kaybedilmesi Fatih Terim'i sinirlendirdi. Deneyimli teknik adam milli aradan sonra kadroda revizyona gidecek. Terim; Mariano, Nagatomo, Belhanda gibi isimleri kızağa çekecek.

06.10.2019 12:01

7 hafta sonunda ligde sadece 3 puan toplayan Gençlerbirliği karışında neredeyse pozisyona giremeden maçı bitiren Galatasaray'da Fatih Terim'in "Ocak ayını" işaret etmesi dikkatlerden kaçmadı.

HEDEFTE 5 FUTBOLCU VAR

"Belki de yüreğini ortaya koyacak oyuncuları oynatmalıydım" diyerek kaybedilen 2 puanının hesabını kendisine de kesen Terim, milli aradan sonra değişimin sinyallerini verirken başarılı hocanın Sivasspor maçında Mariano, Belhanda, Babel, Marcao ve Nagatomo gibi tecrübeli isimleri kızağa çekeceği belirtildi.

FORMA SAVAŞANIN OLACAK

Sahada savaşan, mücadele eden ve formanın hakkını verecek olan oyuncularla yolun devam etme kararı alan Fatih Terim'in Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ömer Bayram, Emre Mor gibi başarıya aç kalan futbolculara şans verecegi ifade edilirken, Galatasaray'da çok yakın bir süre içerisinde taşların yerinden oynayacağı bildirildi.

(Akşam)

Gençlerbirliği maçı sonrası Terim, biletlerini kesti! Galatasaray'da 5 isim yolcu

Gençlerbirliği, Fatih Terim, Galatasaray, Spor

YORUMLAR(22)
KAYSERİ38:geçen sezon ligde şampiyon olunca terim''e laf ettirmeyenler şimdi yerden yere vuruyorlar bir gs taraftarı olarak sizi çözemedim 2 maç yenince kral 1 maç kaybedince adama demediğiniz kalmıyor insanın bir çizgisi olur ama siz YALAKASINIZ NOKTA
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METİN:ne yaparsan yap cl liginde işin bitti bir ligdede işin bitti iki fıtıh çek ordan bi acılı hahaha
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TÜRKMEN BEYİ.:Sen o adamları kızağa çek sivas gelir koyar ve döner bakıyım o zaman mazeretin ne olacak .
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ADINIZI YAZIN:TÜRK GENCLERINE ÖNEM VER HOCA , SIMARIKLIK YAPAN YAbANCILARI OYUNDAN ALSANDA SANA TAVIR ATIYORLAR ;;ESKIDEN BÖYLEMIYDI , , YOLLA BU ADAMLARI ARTIK HANGISINI DIYEYIMKIII;SENDE BILIYORSUNN::ADAM CALIMI YIYINCE YUMRUK ATIYOR KIRMIZI KART GÖRMEK ICIN,
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FENERLİBAHÇELİ34:Kabul etmek lazım Üç büyüklerin de Teknik adamları taraftarın içine artık sinmiyor, taraftarın istediği futbolu oynatamıyor. Daima mazeretlerle günler geçiriliyor. Zaten uzun zamandır pek bir başarıları da yok. Böyle giderse Üçü de sezonu bitiremez.
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ASLANSARAY:Hic kimse gitmesin sadece sen kaybol hoca birdaha kimse seni bulamasin.
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ERKAN:Senin biletini kesen yokmu terim,şekil yapıyon sen iyi deyilsin rakipler kötü yada zayıf.şampiyon lar liginde gol yok daha.
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XLARGE:Bu futbolculara bu hafta verecektin bu şansı, Emre Mor 10 dk''da Belhanda kadar çalım attı, takımı pozisyona soktu. Selçuk nedir abi ya !!!
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MUMİ DAYI:biz fatih hocayı alt yapıdan oyuncu yetiştirmesiyle de bilirdik. Ama son yıllarda malesef oynatmıyor hoca. Niye sebep ne. hem para yok diyor hem Falcao yu aldırıyor. Bakıyorsun Ankara''ya götürmüyor. 5 milyon euro alan bir oyuncu pardon da deplasmana götürülür be hocam.
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EVRENUZ:ne kadar doğru bilmiyorum aşil tendonunda sıkıntısı var diye kadroda yer almadı
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