Gençlerbirliği maçından notlar

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe, Gençlerbiği ile Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Saat 20: 30'da başlayan mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile İsmail Şencan üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, ligin 13'üncü haftasında Göztepe ile oynadıkları maçın 11'ine göre 4 değişik isimle sahaya çıktı. Sakatlığı bulunan Moses ile sarı kart cezalısı Dirar kadroda yer bulamazken, Deniz Türüç ile Zanka yedek kulübesinde bekledi. Yanal, bu isimlerin yerine kırmızı kart cezası sona eren Isla'ya, sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım'a, Sadık Çiftpınar ve Vedat Muric'e görev verdi. Ersun Yanal, Gençlerbirliği maçına şu 11'le çıktı: "Altay, Isla, Sadık, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Ozan Tufan, Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriç."

ZANKA İLK DEFA 11'E GİREMEZKEN, SADIK İLK DEFA 11'DE YER ALDI

Fenerbahçe'de geride kalan 13 maçta ilk 11'de görev alan Zanka, Gençlerbirliği ile oynanan maçta ilk kez 11'de kendisine yer bulamadı. Teknik direktör Ersun Yanal, Zanka'nın yerine Sadık Çiftpınar'a forma verdi. Bu sezon ligde 2 maçta sonradan oyuna dahil olarak görev alan Sadık Çiftpınar, en son geçen sezon ligin 34'üncü haftasında 26 Mayıs tarihinde oynanan Antalyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giymişti.

HASAN ALİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-lacivertli ekipte kasığında yırtık olduğu için geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında forma giyemeyen Hasan Ali Kaldırım, takımını yalnız bırakmadı. Gençlerbirliği maçında ağrıları tam olarak geçmese de oynamak isteyen Hasan Ali, sağlık ekibi tarafından yapılan iğne ile sahaya çıktı.

CEZASI BİTEN ISLA FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe'de 2 maçlık kart cezası bulunan Isla, Gençlerbirliği maçı ile formasına kavuştu. Isla, kart cezası bulunan Dirar'ın yokluğunda sağ bekteki mevkisinde görev aldı.