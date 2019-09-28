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Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

28.09.2019 19:16Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü maçına hazır
Gençlerbirliği, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunun ardından taktik çalışmayla sona erdiği belirtildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmaniyespor ile oynanan maçta sakatlanan ve yapılan tetkiklerde sağ diz yan bağında esneme saptanan Sadio Diallo'nun, müsabaka kadrosunda yer alamayacağı duyuruldu.

MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Spor

Kaynak: AA

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