Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü maçının ardından

Nesrin AYDIN YALDIZ-Haluk KARAASLAN/ANKARA,

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Gençlerbirliği sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadeleden Gençlerbirliği 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, bekledikleri gibi bir oyun sergileyemediklerini belirterek, "Her iki takım içinde yukarıya tırmanma çabası için başlangıç maçıydı. Biz stratejik olarak böyle baktık. Beklediğimiz gibi bir oyun sergileyemedik. Özellikle 2'nci bölgedeki mücadeleyi kazanmamız gerekiyordu. Rakip orada daha üstündü. Özellikle Sessegnon'nun driplingleri etkili oldu. Buna rağmen çok fazla pozisyonu olan bir maç olmadı. Hata yapan kaybedecekti. Bizde hata yaptık ve kaybettik. Rakibimizi kutluyoruz. Alttan kurtulmak için enerjimizi sürdürüyoruz. Çok çalışıp çabalayacağız. Sakatlarımızın da aramıza katılmasıyla hücum gücümüzün biraz daha artacağını düşünüyorum. Savunmayı bir nebze biraz düzelttik gibi. Şimdi ofansif anlamda topun bizde kalması ile ilgili çalışacağız. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kolay olmuyor. Sonuna kadar bu işi takip edeceğiz" dedi.

Sakatlıkları bulunan futbolcular hakkında da açıklamalarda bulunan Akçay, "Pazdan'da major dediğimiz kemikte, özellikle rotasyon problemi vardı. Bu rotasyon problemini ostopati uzmanı ile epey bir yol aldık. Sakatlığının büyük bir bölümünü geçirdik. Şimdi onu kuvvetlendirip bir daha öyle bir şey yaşamaması için kontrollü gidiyoruz. Biz hiç bir zaman sporcunun sırtına basan anlayışla hareket etmedik. Önce sağlık. Oscar ve Orgill de hemstring yırtıkları 2. derece ile 1. derece arasında gel gitler oluşuyor. O yırtıklarında tamamen geçmeden onları sahaya sürmek istemedik. Bazı ağrı kesiciler, tedavi yöntemleri ile sahaya sürebiliriz. Ama bunu doğru bulmuyorum. Maç kaybedebiliriz ama onları belki 7 8 maç kullanacağız o riski geçen haftada bu haftada almadık" diye konuştu.

Takımdaki yabancıların çokluğu ile ilgili gelen soruyu teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, şöyle cevapladı: "Takımın şu anda ateş çemberi içerisinde olması bizim bazı prensip ve ideal düşüncelerimizden uzaklaştırabilir. Bir gerçeğimiz var. Sadece gerçeklerle yüzleşiyoruz. Takımımızı bu girdaptan, bu ateşten kurtarmalıyız. Bunun için en doğruyu sahaya sürmeye çalışıyoruz.evet fikirlerimizi sorgulamak işlerimize birisi. Benim ulusal milli bakışım doğrultusunda yerli oyuncularımızı hayata geçirmekle ilgili idealim var. Fakat şuan takımımızın durumu durumu bizi bazı şeylerden uzak tutuyor."

HAMZA HAMZAOĞLU: YUKARILARA ÇIKMAYA GAYRET EDECEĞİZ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Ankara derbisine yakışan bir maç olduğunu belirterek, "Bir derbi maçı oynadık, Ankara derbisine yakışan bir şekilde maç oldu iyi maç oldu. Öncelikle her iki takımın oyuncularını kutluyorum. Tehlikeli bir takıma karşı maç yaptık. Bütün hafta boyunca da aslında rakibimizin etkili yönlerini nasıl kapatırız diye bunu düşündük, bunu çalıştık ama aynı zamanda da kazanmak zorunda olduğumuz bir maç oynayacağımız için kontrollü ama hücuma da çıkmamız gerektiğini biliyorduk. Bugün zaman zaman pozisyonlar yakaladık değerlendiremedik. Rakibimiz de yakaladığı kontra ataklarla etkili tarafıyla pozisyonlar buldu atamadı. Ama güzel bir golle, Halil İbrahim'in iyi ortası, Sio'nun da doğru zamanda doğru yerde iyi bir vuruşuyla maçı kazandık. Tebrik ediyorum oyuncularım şimdi önümüzde Galatasaray maçı var ona en iyi şekilde hazırlanacağız. Aşağıdan biraz uzaklaştık gibi gözükse de lig hala devam ediyor. O yüzden kontrolü, dikkati, konsantrasyonu bozmadan önümüzdeki maçları da en iyi şekilde oynayıp yukarılara çıkmaya gayret edeceğiz. İnşallah bunda da başarılı oluruz" diye konuştu.

Sakatlıklar sonucu zorunlu yaptığı değişikliklerin planını bozup bozmadığı sorusuna Hamzaoğlu, "Bozduğunu söyleyemem olabilecek her türlü şeye hazırlıklarımız vardı. Erdem'in sakatlığında Ahmet'i koyduk oraya ki zaten Ahmet de haftalardır formda aslında formayı da istiyor fakat bir düzenimiz var, istikrar var. Bazı oyuncularımız hak ettiği halde kenarda oturmak zorunda kalıyor ama zaten böyle takım oluyoruz. İhtiyacımız olduğu halde 5 dakikada olsa 3 dakikada olsa sahaya girip en iyisini yapmaya gayret ediyorlar. Ben oyuna sonradan giren oyuncularımızı da Mattias'ı da Berat'ı özellikle, Berat da haftalardır oynamayı hak eden bir oyuncumuz ama maalesef onu da son alternatif olarak kullanıyoruz, taze bir güç olarak kullanıyoruz ki girdikçe sahada takıma katkı sağlıyor. Gelişimini de oldukça iyi bir şekilde sürdürüyor. Bu saydığım isimlerin dışında kalan oynatamadığımız arkadaşlarımızdan da çok memnunuz, hepsi antrenmanlarda her şeylerini veriyorlar, her an katkıya hazır bir şekilde bekliyorlar, çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kural değişikliği konusuna değinen Hamza Hamzaoğlu, kararın doğruluğuna vurgu yaparak, "Federasyonumuzu ve MHK'yi tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir karar aldılar. Hakemlerle ilgili, pozisyonlarla ilgili devam kararı. Her pozisyona faul çalmama kararı bence çok önemli bir eksiğimizdi, bunu tamamladılar. En küçük dokunuşta hemen faul veriyorlardı futbol oynayamıyorduk. Oyuncular da zevk almıyordu, kazanan da kaybeden de zevk almıyordu. Çünkü sahada futbol oynanamıyordu. Şimdi futbol mücadele oyunu bu mücadelede ayakta kalan kazanacak. Faul olmayan bir pozisyonu faul verip oyunu durdurmaktansa, faul olsa bile devam ettirip oyunun akıcılığını sağlamak zaten VAR sistemi ile önlemler alınacağı için oyunun akışını sürdürmek ve oyunu sıcak tutmak çok daha doğru bir karardı. Hakemlerimizi kutluyorum bu kararı çok güzel uyguluyorlar" dedi.

