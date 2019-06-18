18.06.2019 19:17
Haberler» Spor» Haber

Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan ile anlaştı

Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu.

Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Murat Cavcav, daha öncede kırmızı-siyahlı takımda görev alan teknik direktör Mustafa Kaplan ile yönetim kurulu adına görüşme gerçekleştirdi.
Bir yıllığına anlaşmaya varılan Kaplan için 20 Haziran Perşembe günü saat 11.00'de Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada, "Mustafa Kaplan ve ekibine 'Hoş geldiniz' diyor ve anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:18 Trabzonspor, Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
19:59 Kırşehir Belediyespor, teknik direktör Coşkundere ile anlaştı
19:49 Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir'den Ali Koç'a tazminat cevabı!
19:47 Umut Bozok Lorient'da
19:31 MKE Ankaragücü'nden ayrılan Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği ile anlaştı
19:21 Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'a bildirdi
19:20 Semih Özsoy'dan Ergin Ataman ile ilgili sert açıklamalar