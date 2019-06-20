20.06.2019 12:24
Haberler»Spor»Haber

Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan ile sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, Mustafa Kaplan ile sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, hafta içi duyurduğu Mustafa Kaplan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Gençlerbirliği, hafta içi duyurduğuMustafa Kaplanile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Mustafa Kaplan için düzenlenen imza töreni kırmızı-siyahlı ekibinİlhan CavcavTesisleri'nde düzenlendi. Törende bulunan Kulüp Başkanı Murat Cavcav, "Mustafa Kaplan geçmişte babamın da güvendiği ve kendisine görev verdiği bir teknik direktörümüz. Aldığımız karar doğrultusunda tekrardan Mustafa hocamızı Gençlerbirliği'nde göreve davet ettik. Kendisi de olumlu karşıladı. Mustafa Kaplan ve ekibine hoşgeldiniz diyorum. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan ise, "Başkanıma ve yönetim kuruluna bana Gençlerbirliği'nde görev verdikleri için teşekkür ediyorum. Ben Gençlerbirliği Kulübü'nün içerisini iyi bilen teknik adamlardan birisiyim. Büyük bir camiadan ayrılıp tekrar büyük bir camiaya gelmek onur verici bir durum. Bundan sonraki bütün hizmetlerimiz Gençlerbirliği için olacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Mustafa Kaplan kendisini Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeyi imzaladı. - ANKARA
Kaynak: İHA
İlhan Cavcav,Gençlerbirliği,Mustafa Kaplan,Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:14Milli karateciler Tokyo 2020 için Kanada'da puan arayacak
14:04Evkur Yeni Malatyaspor'un eski yöneticileri Yeşilyurt Belediyespor'a talip
14:03Hagi, oğlu Ianis Hagi'nin transferini açıkladı!
13:59A Milli Kadın Basketbol Takımı hazırlıklarına devam etti
13:59Altınordu'da Sefa gitti
13:57Menemen Belediyespor'da Şahin istifa etti
13:56Hidayet Türkoğlu: A Milli Kadın Basketbol Takımı bizim gurur kaynağımız